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الأحد، 16-10-2022 11:46 ص

سوريا.. قتيلان و9 إصابة في قصف على ريف حلب

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الوكيل الاخباري - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، مقتل عنصرين وإصابة تسعة آخرين من فصيل "صقور الشمال" المعارض نتيجة غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على قرية قطمة بريف حلب الشمالي الغربي.

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وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي ، إن مقاتلات حربية روسية شنت صباح اليوم  الأحد، خمس غارات جوية على الأقل استهدفت خلالها أماكن بين قريتي قطمة وبافليون ضمن مناطق نفوذ الجبهة الشامية ناحية شران في ريف عفرين، شمال غربي حلب.


ولفت إلى أن الضربات طالت مواقع للجبهة الشامية دون معلومات عن خسائر بشرية ، مشيرا إلى أن الطيران الروسي لا يزال يحلق بالأجواء.


ووفق المرصد ، كان وفد من الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام وصل  امس السبت إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، واجتمع مع قيادة الفيلق الثالث قرب معبر باب السلامة، وسط استنفار أمني للشرطة العسكرية على مداخل المدينة، دون ورود معلومات عن نتائجه حتى الآن.

 

البيان


 




 

 


 

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