سوريا .. مصرع شخصين وجرحى بقذائف على أحياء درعا

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن مدنيين لقيا حتفهما بينهما طفل برصاص وقذائف الهاون التي أطلقها الإرهابيون على أحياء مدينة درعا جنوبي البلاد.

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ونقلت الوكالة عن مدير الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطني أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة.



بينما ذكرت وسائل إعلام سورية أن الطفل مجهول الهوية، وأن القذائف سقطت في ساحة بصرى، وحي السحاري.



وكانت "سانا" أعلنت في وقت سابق أن "المجموعات الإرهابية استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف الهاون" وأن إحدى القذائف سقطت على المستشفى الوطني ما تسبب بحدوث أضرار في قسم الكلية فيه.



وكانت أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية قوامها عشرات المدرعات والدبابات قد وصلت إلى محافظة درعا منذ الـ25 من الشهر الجاري.



ونقلت وسائل إعلام سورية عن قائد شرطة محافظة درعا ضرار دندل، أن تلك التعزيزات وصلت "لتنفذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق درعا البلد واتفاقات أخرى إن تمت".

المصدر : روسيا اليوم



