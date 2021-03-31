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الأربعاء، 31-03-2021 08:39 ص

إصابة 7 آخرين

سوريا.. مصرع شخص بانفجار قنبلة في دمشق

سوريا
دمشق


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة في منطقة ركن الدين، شمال العاصمة دمشق.

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وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن "قنبلة كانت بحوزة مواطن سوري ، انفجرت أثناء تواجده في الشارع بمحلة ركن الدين في دمشق، ما أدى إلى وفاة حاملها وإصابة 7 أشخاص كانوا متواجدين بالقرب منه".


وأضافت أن دوريات قسم ركن الدين حضرت إلى المكان، وتم إسعاف المصابين، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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