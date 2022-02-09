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الأربعاء، 09-02-2022 11:22 ص

سوريا: مقتل جندي وإصابة 5 بقصف تابع للاحتلال الاسرائيلي

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الوكيل الإخباري-لقي جندي سوري مصرعه، وأصيب خمسة آخرون بقصف تابع للاحتلال إسرائيلي استهدف فجر اليوم الأربعاء، مواقع عسكرية في محيط مدينة دمشق.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري قوله "إن القصف الصاروخي الذي نفذته طائرات إسرائيلية أسفر عن خسائر مادية أيضا، وتصدت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية وأسقاط بعضها".


وأضاف المصدر ان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا صاروخيا من اتجاهين، الأول جنوب شرق بيروت بصواريخ أرض أرض، والثاني اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.


وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أمس الثلاثاء، أن انفجارات عنيفة دوت في مدينة دمشق ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية

 

بترا

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