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الخميس، 15-07-2021 10:19 م

سوريا والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضاء على الإرهاب

سوريا


الوكيل الإخباري- بحث الرئيسان السوري بشار الأسد، والعراقي برهم صالح، العلاقات بين البلدين وسبل مكافحة الإرهاب، الذي يتهدد سوريا والعراق.

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وأعلنت الرئاسة السورية، أن الأسد تلقى اتصالا هاتفيا من صالح، وأن الرئيسين أكدا "أهمية هذا التعاون المشترك لجهة تكريس النتائج الإيجابية التي تحققت على الأرض في محاربة المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية السورية – العراقية".

 

وقالت، إن الحديث دار أيضا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وأن الجانبين اتفقا على "تكثيف الجهود المشتركة لرفع مستوى التعاون في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".


وكان وفد عراقي برئاسة وزير الموارد العراقي، مهدي رشيد الحمداني، بدأ يوم أمس الأربعاء، زيارة إلى سوريا وبحث الوفد، اليوم الخميس، التعاون المائي بين البلدين وتوحيد المواقف للحفاظ على حقوق الجانبين في دجلة والفرات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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