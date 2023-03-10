سوناك يؤكد ضرورة وجود شراكة وثيقة بين بريطانيا وفرنسا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ضرورة وجود "شراكة وثيقة" بين المملكة المتحدة وفرنسا.

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وقال سوناك في بيان صدر عن رئاسة الحكومة البريطانية قبل زيارته إلى فرنسا اليوم الجمعة لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي الرئيس إيمانويل هي الأولى لزعيمي البلدين منذ 2018، "تاريخنا المتجذر وتقاربنا ورؤيتنا المشتركة للتحديات العالمية تعني أن الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا ليست مهمة فحسب، بل إنها ضرورية".



ووفقاً للبيان ستركز القمة على تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، والتعاون العسكري لتطوير أسلحة هجومية دقيقة، ومناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وتنسيق البلدين بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب العسكريين الأوكرانيين وتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي (ناتو).



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