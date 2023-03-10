الجمعة 10-03-2023
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية: تراجع إصابات ووفيات كورونا عالمياً

لأول مرة .. روبوتات ذكية تجوب أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي - صور

واشنطن تعلق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

إدراج اصدار أول من أذونات الخزينة بـ200 مليون دينار

بمبادرة صينية.. استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

الخدمات الطبية الملكية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي العاشر بتنفيذ تمرين تعبوي

بني مصطفى: الأردن اختار أفضل الممارسات لتمكين المرأة

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

الأمن يحقق بوفاة ثلاثيني طعنا في البلقاء

قفزة بأسعار الغاز في أوروبا

الجمعة، 10-03-2023 02:37 م

سوناك يؤكد ضرورة وجود شراكة وثيقة بين بريطانيا وفرنسا

thumbs_b_c_041bf8ceb3714900e5dd055e77d66448


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ضرورة وجود "شراكة وثيقة" بين المملكة المتحدة وفرنسا.

اضافة اعلان


وقال سوناك في بيان صدر عن رئاسة الحكومة البريطانية قبل زيارته إلى فرنسا اليوم الجمعة لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي الرئيس إيمانويل هي الأولى لزعيمي البلدين منذ 2018، "تاريخنا المتجذر وتقاربنا ورؤيتنا المشتركة للتحديات العالمية تعني أن الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا ليست مهمة فحسب، بل إنها ضرورية".


ووفقاً للبيان ستركز القمة على تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، والتعاون العسكري لتطوير أسلحة هجومية دقيقة، ومناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وتنسيق البلدين بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب العسكريين الأوكرانيين وتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي (ناتو).


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

لأول مرة .. روبوتات ذكية تجوب أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي - صور

11

واشنطن تعلق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

640b2ad64236047b1438409f

بمبادرة صينية.. استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

869

قطر تلزم منافذ البيع بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني

image (50)

روسيا : إحباط 64 هجوما إرهابيا العام الماضي

5a52d585-emarat-news_2022-10-23_10-21-28_379723

انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيسا لجمهورية الصين الشعبية

أخبار متعلقة
336661-1582902826

الحكومة البريطانية تريد تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية

000_338T34V

كاتب بريطاني: زلزال تركيا وسوريا يعري أوروبا ويكشف وجهها غير الإنساني

63e74f054c59b777b760595e

انطلاق مسيرات في الذكرى السنوية الـ 44 لانتصار الثورة في إيران

image - 2023-02-11T093604.932

رئيس وزراء اليابان يخضع لعملية جراحية

image (43)

أردوغان: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة المطلوبة

Syria_Turkey_Earthquake_79180--79f57

الحكومة السورية توافق على إيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها