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الأربعاء، 16-03-2022 03:17 م

سويسرا تدرج أكثر من 200 شخصية وشركة روسية بقائمة العقوبات

سويسرا


الوكيل الإخباري-أفادت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، بتوسيع قائمة عقوباتها المفروضة على روسيا في الأسابيع الأخيرة على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن المجلس الفدرالي السويسري ونشر على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن وزير الاقتصاد، غي بارميلين، أدرج في 16 مارس الجاري أسماء "أكثر من 200 شخصية وكيانا على قائمة العقوبات السويسرية بسبب الانتهاكات الجدية للقوانين الدولية من قبل روسيا في أوكرانيا".


وأضاف البيان: "بذلك أصبحت قائمة العقوبات السويسرية تتفق بالكامل مع قائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي".


وتشمل العقوبات السويسرية الجديدة بما في ذلك المدير العام للقناة الروسية الأولى، قسطنطين إيرنست، والسيناتور الروسي، سليمان كريموف، وتيغران خودافيرديان الذي يغادر مجلس المدراء لشركة ".Yandex N.V" ومناصبه الأخرى في فروع الشركة في هولندا.

 

روسيا اليوم

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