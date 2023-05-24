سويسرا توقف استخدام 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2"

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع السويسرية أن حكومة البلاد أيدت اقتراحا حول إيقاف استخدام 25 دبابة "ليوبارد 2"، مما يخلق ظروفا لإعادة بيعها إلى ألمانيا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أيد المجلس الفدرالي اقتراح لجنة سياسة الأمن للمجلس الوطني حول إيقاف استخدام 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2".



وأشار البيان إلى أن إيقاف استخدام الدبابات لا يمكن تنفيذه إلا في حالة بيعها لمنتجها الألماني. وأضافت أنه في حالة موافقة كلا غرفتي البرلمان السويسري على هذا الاقتراح ستكلف الحكومة وزارة الاقتصاد بتقييم بيان التصدير المناسب و"تقديمه لاتخاذ قرار" نهائي بهذا الشأن.

روسيا اليوم