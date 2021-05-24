سويسرا والصحة العالمية تنشئان بنكا لتبادل الفيروسات الجديدة

الوكيل الإخباري- قال آلان بيرسيت وزير داخلية سويسرا، المسؤول عن الشؤون الصحية إن بلاده ستقوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتأسيس أول بنك لتبادل مسببات الأمراض الخطيرة والفيروسات الجديدة



وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف: "وقعنا هذا الصباح، اتفاقية شراكة مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز في سويسرا، لتبادل ودراسة مسببات الأمراض الخطيرة".



ووفقا له، الحديث يجري عن إنشاء نظام طويل المدى لتخزين وتبادل ودراسة مسببات الأمراض والفيروسات الخطرة الناشئة والمعروفة بالفعل، مثل "كوفيد- 19"، والتي سيتم إرسالها من جميع أنحاء العالم لاستخدامها مرة أخرى في إنتاج اللقاحات.



وسيتم في بلدة سبيز (سويسرا)، افتتاح أول مركز بيولوجي تابع للمجموعة البيولوجية المستقبلية لمنظمة الصحة العالمية، والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2020.



وسيعمل المركز المذكور، كمؤسسة للحصول الآمن وتحديد تسلسل الأحماض الأمينية أو النوكليوتيدات للمواد البيولوجية، وتخزينها ، وإعداد المواد البيولوجية لتوزيعها على المختبرات الأخرى.

اضافة اعلان



المصدر: روسيااليوم