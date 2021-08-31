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الثلاثاء، 31-08-2021 03:39 م

سيئول: النشاط النووي لبيونغ يانغ يثبت ضرورة استئناف الحوار معها

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الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول استئناف كوريا الشمالية نشاطها النووي يؤكد الحاجة الملحة لاستنئاف الحوار معها.

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وأوضح مسؤول في المكتب الرئاسي طلب عدم الكشف عن هويته، للصحفيين أن استمرار كوريا الشمالية في تصعيد قدراتها النووية يثبت أنه هناك حاجة ملحة لإشراك الشمال في المفاوضات لحل المشكلة.


وأضاف أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعملان بشكل استباقي على إجراء الحوار مع كوريا الشمالية على أساس تصور مشترك للأوضاع الحالية.


وردا على سؤال حول الزيادة الحادة في ميزانية الدفاع في ظل حكومة مون جيه إن قال المسؤول إن الموقف الدفاعي القوي والزيادة في الإنفاق المرتبط به هي شروط مسبقة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام.


وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من اليوم في تقريرها السنوي أنه يبدو أن كوريا الشمالية قد استأنفت تشغيل المفاعل النووي في مجمع يونغبيون النووي شمال بيونغ يانغ منذ فترة طويلة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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