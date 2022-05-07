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السبت، 07-05-2022 10:55 ص

سيئول تعلن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًّا من غواصة

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الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم السبت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي من غواصة باتجاه بحر اليابان.

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وقالت هيئة الأركان في بيان لها: "رصد عسكريونا قرابة الساعة 14,07 (بالتوقيت المحلي في البلاد) صاروخا باليستيا قصير المدى يرجح أن يكون باليستيا أطلق من غواصة، من البحر بالقرب من ميناء سينبو باتجاه بحر اليابان".


وحسب البيان، فإنه "يتم تحليل مدى الطيران وأعلى ارتفاع للصاروخ بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الأمريكية، ويظل الجيش الكوري الجنوبي جاهزا ويراقب تصرفات بيونغ يانغ في حالة تنفيذ إطلاقات جديدة".


من جهته، أكد خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان.


وأفاد التلفزيون الياباني نقلا عن مصادر حكومية بأن الصاروخ الكوري الشمالي سقط، على ما يفترض، خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان.


يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الأربعاء الماضي، وقبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول.

 

روسيا اليوم

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