سيئول وواشنطن اتفقتا عمليا على مسودة إعلان نهاية الحرب الكورية

الوكيل الإخباري-قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ وي-يونغ" اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا «عمليا» على مسودة الإعلان المقترح لإنهاء الحرب الكورية رسميا.

اضافة اعلان



وأدلى "جونغ" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى أنه ووزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أكدا مجددا على التقدم المحرز في مشاورات الحلفاء بشأن إعلان نهاية الحرب عندما اجتمعا على هامش جلسة مجموعة السبع في مدينة "ليفربول" ببريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال "جونغ": «فيما يتعلق بإعلان نهاية الحرب، فقد اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالفعل على أهميته، وتوصل الجانبان عمليا إلى اتفاق بشأن مسودة نص الإعلان».



وعلى الرغم من أن سيئول وواشنطن أحرزتا تقدما ملحوظا بشأن الإعلان، فإن مصيره لا يزال غير مؤكد، حيث لم تستجب بيونغ يانغ لمبادرات الحوار، كما تقترب ولاية الرئيس "مون جيه-إن" من نهايتها في مايو المقبل.



وقال "جونغ": «على الرغم من أن كوريا الشمالية أظهرت مجموعة من الردود السريعة والإيجابية على إعلان نهاية الحرب، فإننا نأمل أن تبدي رد فعل أكثر واقعية»، وأكد: «نحن نفكر في طرق مختلفة حول كيفية دفع المناقشات مع كوريا الشمالية».



وفي سبتمبر، وصفت "كيم يو-جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون"، الإعلان بأنه فكرة «مثيرة للإعجاب»، لكنها حثت سيئول على التخلي عما وصفته بالسياسة «العدائية» تجاه بيونغ يانغ لاستئناف المناقشات ذات الصلة.

وقد ظلت مفاوضات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية متوقفة منذ قمة هانوي لعام 2019 التي انتهت دون اتفاق بين البلدين.



وقال "جونغ" إن حكومة سيئول تراقب عن كثب الاجتماع الرئيسي للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، والذي بدأ منذ يوم الاثنين، للحصول على لمحة عن اتجاهات السياسات الخارجية للنظام المنعزل مع قدوم العام الجديد.



وفيما يتعلق بأولمبياد بكين، أكد الوزير أن سيئول لا تفكر في الانضمام إلى المقاطعة الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة للحدث الرياضي، وستقرر كيفية إرسال وفدها الحكومي مع مراعاة العوامل المختلفة. وقال "جونغ": «كنا نأمل أن تكون أولمبياد بكين فرصة لتحسين العلاقات بين الكوريتين، لكنني أعتقد أن تلك الفرصة تضاءلت فعليا».

وكالة يونهاب