سيارة لترامب في مزاد علني.. والمبلغ المطلوب للحصول عليها.. صورة

الوكيل الاخباري - نشرت شركة مزادات أمريكية على موقعها الإلكتروني إعلانا للبيع تضمن سيارة من طراز فيراري كانت مملوكة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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وجاء على موقع شركة "ميكوم" للمزادات التجارية الإعلان مرفق بصورة للسيارة من طراز "فيراري - إف 430" حمراء اللون وموديل سنة 2007 .

وأرفق الموقع المعلومات التفصيلية عن السيارة ومالكها وكل ما تتميز به وأبرزها أنها كانت مملوكة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وبحسب الموقع فإن السيارة المعروضة للبيع قطعت نحو 11 ألف كيلومتر فقط، وهي مسافة قصيرة لسيارة سريعة ورياضية مما يشير أنه تم استخدامها بشكل قليل.



ووضع الموقع تسعيرة للسيارة المعروضة للبيع تتراوح بين 400 و 500 ألف دولار أمريكي.

سبوتنيك

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