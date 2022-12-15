الخميس 15-12-2022
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الخميس، 15-12-2022 09:56 ص

سياسي فرنسي: قادة الاتحاد الأوروبي نجحوا في تعميق الأزمة

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الوكيل الإخباري - قال السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، إن زعماء الاتحاد الأوروبي قادوا أوروبا للانحدار بينما بقي الاقتصاد الروسي مزدهرا.

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وأضاف السياسي في تغريدة على تويتر: "فائض الميزانية الروسية تضاعف أربع مرات في نوفمبر! وفي نفس الوقت يرتفع العجز عندنا بشكل كبير، لقد توقفنا عن تدفئة المدارس والمستشفيات، نخطط لاستخدام الشموع!".

كما أشار السياسي الفرنسي، إلى أن المصانع الأوروبية تنتقل بشكل تدريجي إلى الولايات المتحدة بسبب الظروف الاقتصادية المواتية.


وتابع فلوريان فيليبو القول باستهزاء: "لقد قامت أورسولا وكذلك ماكرون ولو مير بهذا العمل بشكل رائع!".

 

RT

 




 

 


 

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