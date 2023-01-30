سياسي فرنسي يدعو بلاده للانسحاب من الناتو بعد تصريحات بشأن المواجهة مع روسيا

الوكيل الإخباري- صرح زعيم حركة "الوطنيون" فلوريان فيليبو أنه يجب على فرنسا الانسحاب من الناتو بعد أن أعلن رئيس اللجنة العسكرية للحلف الأميرال روب باوور عن استعداد الحلف للمواجهة المباشرة مع روسيا.

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وكتب فيليبو في تغريدة على "تويتر": "يعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الأميرال روب باوور أنه يجب على دول الحلف الانتقال إلى "الاقتصاد العسكري" وأن الحلف "جاهز" للمواجهة مع روسيا! يريد هؤلاء المجانين حربا عالمية ثالثة، دعونا نغادر الناتو، يعيش السلام".



وصرح باوور سابقا أن الناتو مستعد للمواجهة المباشرة مع روسيا، مشيرا إلى أن الحلف قرر تعزيز حدوده الشرقية بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، واصفا إياه بأنه "إشارة مهمة للروس". وأضاف أن الجيش الروسي مسلح بشكل أفضل، ومن الضروري إعادة تسلح بلدان الحلف قدر الإمكان. كما أكد ضرورة وضع الاقتصاد الأوروبي على أساس الحرب.

روسيا اليوم