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السبت، 31-12-2022 09:00 ص

سياسي فرنسي يكشف لأوروبا حقيقة زيلينسكي المرة

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الوكيل الإخباري - قال السياسي الفرنسي فرانسوا أسيلينو، إن قانون الصحافة الجديد في أوكرانيا يتعارض مع حرية التعبير الأوروبية ويعزز دكتاتورية زيلينسكي النازية.

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وأضاف أسيلينو، الذي يتزعم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، في تغريدة على تويتر: "يعمل زيلينسكي على ترسيخ ديكتاتوريته النازية الجديدة.

 

حتى رابطة الصحفيين الأوروبية أعربت عن غضبها وامتعاضها. ويرى ممثلو هذه الرابطة أن القانون الأوكراني الجديد الخاص بالصحافة يحتوي على أحكام عديدة تتعارض مع القيم الأوروبية".

وأشار السياسي الفرنسي، إلى أن نقابة الصحفيين الأوكرانية كذلك غير راضية عن القانون الجديد، وتعتقد أنه يشكل أكبر تهديد لحرية التعبير منذ وجود أوكرانيا المستقلة.


في وقت سابق، اعتمد البرلمان الأوكراني في القراءة الثانية والأخيرة، مشروع قانون حول وسائل الإعلام.


ووفقا للوثيقة، بات بمقدور السلطات الأوكرانية فرض غرامة وإغلاق أي قناة تلفزيونية أو صحيفة أو موقع ويب إذا لم يعجبها المحتوى المعلوماتي الموجود هناك.

 

RT

 




 

 


 

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