سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية -صور

الوكيل الإخباري-قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في البلاد في ديسمبر القادم، وفق مراسل روسيا اليوم .



وأكد مراسل روسيا اليوم أن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا.

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كما أكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة "رويترز" تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.



وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة في ليبيا.



وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.



روسيا اليوم