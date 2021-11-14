الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 212 شخصاً إلى منازلهم في مادبا

استطلاع الوكيل :58% يؤيدون قرار تقديم امتحانات طلبة المدارس

الامن العام : الاعتداء على فتاة بالضرب في إربد

اتفاقية للتبادل الطلابي بين الاردن وليبيا

لجنة الاوبئة : لن نوصي بمنع غير متلقي جرعتين اللقاح من مغادرة منازلهم

الحكومة تحيل مشاريع تعديل الدستور وقانونيّ الانتخاب والأحزاب إلى مجلس النواب

الحواتمة يفتتح دورة الإدارة الشرطية العليا للضباط في أكاديمية الشرطة الملكية

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

81 % من الأردنيين يؤيدون فتح حدود جابر

حظر شركات البريد بالتعامل بالعملات الرقمية

الأحد، 14-11-2021 12:17 م

سيف الإسلام القذافي يترشح لانتخابات الرئاسة الليبية -صور

65695


الوكيل الإخباري-قدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في البلاد في ديسمبر القادم، وفق مراسل روسيا اليوم .

وأكد مراسل روسيا اليوم أن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا.

اضافة اعلان



كما أكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة "رويترز" تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.


وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة في ليبيا.


وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيفية_قياس_قوة_الزلازل_بمقياس_ريختر

زلزال قوي يضرب جنوب إيران يخلف هزات أرضية في الإمارات والسعودية

2021_7_2_13_23_16_765

مصر تعلن وقف الخدمات الحكومية لغير متلقي اللقاح مطلع ديسمبر

6190b0424c59b71bde2cbf6c

مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة في ولاية ميشيغان الأمريكية

2020-11-21T201259Z_1894068126_RC2W7K930UNI_RTRMADP_3_G20-SAUDI-FOREIGNMINISTER

وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا

بولندا-تعلن-زيادة-عدد-قواتها-على-حدود-بيلاروسيا-لمنع-دخول-المهاجرين

بولندا تعلن عن اجتياز عشرات العراقيين حدودها من بيلاروسيا

1632635317blobid0

3 قتلى بينهم مسلحان جراء غارة وسط اليمن

أخبار متعلقة
6179ced34c59b742a92326e9

السيسي يوجه رسالة إلى الليبيين

6187cbb84236043c505572e4

رويترز: الدبيبة يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية

6165e29a4c59b745f66c0a7c

نائبة بايدن ستعبر عن دعم أمريكا لانتخابات ليبيا في قمة باريس

617102c742360453ee60f0d5

طرابلس تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول دعم استقرار ليبيا