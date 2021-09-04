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السبت، 04-09-2021 11:08 ص

سيناتور روسي يتوقع وقوع أزمة اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- يتوقع السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، وقوع أزمة اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة، على غرار أزمة 2008-2009.

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وكتب بوشكوف على حسابه في "تويتر": "في الحقيقة تعد الولايات المتحدة نفسها اليوم فقاعة مالية ضخمة. والفقاعات تنفجر حتما".

وأضاف أن استعادة الاقتصاد الأمريكي عافيته بعد الجائحة تأتي بفضل بيع الأوراق المالية وزيادة الديون، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد، مشيرا إلى أن روسيا انسحبت بحكمة من سندات الحكومة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع: "إن سقوط الولايات المتحدة كقوة مهيمنة لن يقتصر على هزيمتها في أفغانستان نفسها، ولن يقتصر الأمر على مجال الجيوسياسة أيضا".

وبدأت روسيا في ربيع عام 2018 تقليل حجم استثماراتها في سندات دين الدولة الأمريكية. وانخفضت هذه الاستثمارات في أبريل عام 2018 من 96 مليار دولار إلى 48,7 مليار دولار، وفي مايو 2018 إلى 14,9 مليار دولار. وفي مارس عام 2020 خفضت روسيا حجم هذه الاستثمارات بمقدار 3 مرات مقارنة مع فبراير عام 2020 من 12,58 مليار إلى 3,85 مليار دولار.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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