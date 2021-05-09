الأحد 09-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 09-05-2021 05:40 ص

سيناريوهات سقوط الصاروخ الصيني.. هل سينفجر قبل وصوله الأرض؟

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الوكيل الاخباري - في الوقت الذي يترقب العالم لحظة دخول الصاروخ الصيني لونغ مارش 5 بي الغلاف الجوي، تشير التوقعات إلى أنه من المستبعد أن يؤثر سقوط الصاروخ على سطح الأرض، إلا أن حركته الطائشة تثير تكهنات حول تلك الفرضية.
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ونقلت وكالة رويترز عن مكتب الهندسة الفضائية الصيني القول إن الصاروخ مارش لونغ 5 على وشك دخول الغلاف الجوي.

 وأشار المكتب إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي عند الساعة 10:12 صباحًا بتوقيت بكين، بزيادة أو نقصان 15 دقيقة.

فقد أكدت وزارة الخارجية الصينية أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأميركي إن قيادة الفضاء الأميركية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.

 




 

 


 

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