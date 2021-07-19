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الإثنين، 19-07-2021 09:12 ص

سيول تجرف 3 آلاف قطعة أثرية في السعودية - فيديو

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الوكيل الإخباري- تسببت السيول الجارفة في محافظة الأفلاج بالسعودية، بانهيار أحد المتاحف الأثرية بالبديع، حيث جرف ما بداخلها من قطع أثرية.

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وأشار صاحب المتحف، إبراهيم الدماعين، إلى أن "السيول جرفت له نحو ثلاثة آلاف قطعة أثرية، عمل على جمعها خلال العشرين سنة الماضية".


وأوضح موثق مقطع فيديو يظهر انهيار بيوت الطين بالبديع، حيثيات الواقعة قائلا "لاحظت على بعض المباني الطينية في البديع الميل إلى الانهيار، فحاولت التواصل مع أصحابها، ولكن سرعة جريان السيول والأمطار لم تمهلها سوى دقائق".

 

ويعد متحف الدماعين من المتاحف الأثرية، كونه يحوي قطعا تراثية، تحاكي حياة الماضي، ويعتبر من المواقع التي يستهدفها الزوار من داخل المحافظة وخارجها.

 


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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