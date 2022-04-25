سيول هائلة في السعودية -فيديو

الوكيل الإخباري-شهدت محافظات عفيف ومهد الذهب ومناطق غرب شمال الدوادمي في السعودية، هطول أمطار متفرقة مساء اليوم، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

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ورصدت كاميرا قارئ "سبق" رائد البليهد، مشاهد للسيول في وادي الجريسية التابعة لـ"مهد الذهب" وجريان بعض الأودية، كذلك انحراف عددٍ من المركبات عن الطريق المعبّد وانقلاب إحداها، دون أن تسجل أي إصابات للعابرين.





كما شهدت مناطق مختلفة من عفيف والجمش التابع للدوادمي، أمطارًاً متوسطة في مناطق مختلفة منها.

ويظهر في الفيديو أحد رجال الأمن وهو يساعد أحد المواطنين السعوديين بعد أن انحرفت مركبته عن الطريق من جراء السيول ونقله لبر الأمان.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لهذه السيول .



احتجاز السيارت في وادي الجريسية شمال

الأحد ٢٣ رمضان ١٤٤٣هـ

24 إبريل 2022م

متابعة | رائد البليهد 📍 فيديو مباشراحتجاز السيارت في وادي الجريسية شمال #مهد_الذهب الأحد ٢٣ رمضان ١٤٤٣هـ24 إبريل 2022ممتابعة | رائد البليهد pic.twitter.com/hTTbysDjOt April 25, 2022





مساحات شاسعة تغمرها مياه السيول

شمال محافظة

نهار اليوم ..



مشهد يؤرخ ♥️ مشهد تاريخي لايوصف 🚁مساحات شاسعة تغمرها مياه السيولشمال محافظة #مهد_الذهب القريبنهار اليوم ..مشهد يؤرخ ♥️ pic.twitter.com/3D0UXc9WAB April 24, 2022

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