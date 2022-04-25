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الإثنين، 25-04-2022 10:39 ص

سيول هائلة في السعودية -فيديو

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الوكيل الإخباري-شهدت محافظات عفيف ومهد الذهب ومناطق غرب شمال الدوادمي في السعودية، هطول أمطار متفرقة مساء اليوم، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

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ورصدت كاميرا قارئ "سبق" رائد البليهد، مشاهد للسيول في وادي الجريسية التابعة لـ"مهد الذهب" وجريان بعض الأودية، كذلك انحراف عددٍ من المركبات عن الطريق المعبّد وانقلاب إحداها، دون أن تسجل أي إصابات للعابرين.

كما شهدت مناطق مختلفة من عفيف والجمش التابع للدوادمي، أمطارًاً متوسطة في مناطق مختلفة منها.

 

ويظهر في الفيديو أحد رجال الأمن وهو يساعد أحد المواطنين السعوديين بعد أن انحرفت مركبته عن الطريق من جراء السيول ونقله لبر الأمان.

 

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لهذه السيول .

 

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