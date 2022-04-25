سيول هائلة في السعودية -فيديو

الوكيل الإخباري-شهدت محافظات عفيف ومهد الذهب ومناطق غرب شمال الدوادمي في السعودية، هطول أمطار متفرقة مساء اليوم، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.
ورصدت كاميرا قارئ "سبق" رائد البليهد، مشاهد للسيول في وادي الجريسية التابعة لـ"مهد الذهب" وجريان بعض الأودية، كذلك انحراف عددٍ من المركبات عن الطريق المعبّد وانقلاب إحداها، دون أن تسجل أي إصابات للعابرين.
كما شهدت مناطق مختلفة من عفيف والجمش التابع للدوادمي، أمطارًاً متوسطة في مناطق مختلفة منها.
ويظهر في الفيديو أحد رجال الأمن وهو يساعد أحد المواطنين السعوديين بعد أن انحرفت مركبته عن الطريق من جراء السيول ونقله لبر الأمان.
رجل أمن يساعد صاحب مركبة جرفتها السيول في "مهد الذهب".https://t.co/D8SXULtdjP pic.twitter.com/86ggMf6o2i— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) April 24, 2022
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لهذه السيول .
📍 فيديو مباشر— عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الشهراني (@qr_ywg) April 25, 2022
احتجاز السيارت في وادي الجريسية شمال #مهد_الذهب
الأحد ٢٣ رمضان ١٤٤٣هـ
24 إبريل 2022م
متابعة | رائد البليهد pic.twitter.com/hTTbysDjOt
مشهد تاريخي لايوصف 🚁— أسامه الحربي (@osamafilm) April 24, 2022
مساحات شاسعة تغمرها مياه السيول
شمال محافظة #مهد_الذهب القريب
نهار اليوم ..
مشهد يؤرخ ♥️ pic.twitter.com/3D0UXc9WAB
تصوير جوي— رائد البليهد (@reyid305) April 24, 2022
لسيول وادي الجريسيه شمال #مهد_الذهب ١٠ كيلو اللهم لك الحمد https://t.co/8G8LvE2OeP pic.twitter.com/D7FoeyKbkD
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة