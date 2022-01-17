سيول وطوكيو ترصدان صاروخين باليستيين اطلقتهما كوريا الشمالية

الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الإثنين، إطلاق كوريا الشمالية ما يشتبه في أنهما صاروخين باليستيين من مطار سونان في العاصمة بيونغ يانغ.

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ويعد إطلاق اليوم، رابع اختبار لأسلحة نووية تقوم به بيونغ يانغ منذ بداية العام ٢٠٢٢.



واختبرت بيونغ يانغ صواريخ فوق صوتية مرتين في يناير/كانون الثاني الجاري، كما أطلقت الجمعة الماضية، صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات.

والأسبوع الماضي، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على خمسة كوريين شماليين على علاقة ببرامج الصواريخ الباليستية.



وفي السياق، قال متحدث باسم خفر سواحل اليابان إنه تم رصد إطلاق كوريا الشمالية"ما يُحتمل أنه صاروخ باليستي".

الأناضول