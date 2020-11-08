الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأحد 8/11/2020

وفيات الأحد 8/11/2020

المملكة على موعد مع أمطار غزيرة اليوم

محافظ اربد للوكيل : لا نية لعزل مناطق جديدة في المحافظة

نقيب المدارس الخاصة للوكيل : لا يجوز فصل الطالب لعدم دفعه الرسوم المدرسية

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 مريضا بكورونا في المستشفى منهم 35 بحالة حرجة

رئيس ديوان الخدمة المدنية للوكيل : لجنة مختصة لتشكيلات وظائف 2021 تنهي عملها قريباً

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عمل فرق التقصي الوبائي مستمر خلال الحظر الشامل

وزير الاعلام يدعو الأردنيين إلى التزود بالمواد الغذائية دون تزاحم




الأحد، 08-11-2020 07:21 ص

الرئيس السابق يتعهّد باللجوء إلى المحكمة

سي إن إن : صهر ترامب دعاه للاعتراف بنتائــج الانتخابات

جارد
جارد كوشنر


الوكيل الإخباري - تواصل صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر، تمع سيد البيت الأبيض ، ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وفق ما أفادت به شبكة "سي إن إن" .

اضافة اعلان

ونقلت "سي إن إن" فجر اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.


وعلى الرغم من تأكيد الإحصاءات فوز بايدن وتهنئة عشرات زعماء العالم له بالانتصار الانتخابي، رفض ترامب قطعيا الاعتراف بهزيمته، وتعهد باللجوء إلى المحكمة بهدف ضمان "الفرز العادل" لأصوات الناخبين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
باي

بايدن في خطاب النصر: سأباشر بالقضاء على كورونا

5f9425384236043d28003e1b

اندلاع حرائق واسعة في الجزائر

p08xbcr6

جو بايدن : سأكون رئيساً لكل الامريكيين

22

خطاب مرتقب للرئيس الامريكي الجديد جو بايدن

5fa72a1e4236042ecd7e9eda

تويتر يضع علامة تحذيرية على تغريدة فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

000_8UH9Y7

شاهد بالفيديو ... لحظة ابلاغ جو بايدن بانه الرئيس الجديد لامريكا

أخبار متعلقة
7777

هيلاري كلينتون: انتخاب بايدن رئيسا هو طلاق مع ترامب

5fa3fc1a4c59b737311ae211

خبير: رفض ترامب الاعتراف بفوز بايدن قد يؤدي إلى تصاعد العنف في البلاد

ترامب وبايدن

نتائج أولية تظهر فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية - تحديث

با

وسائل إعلام أميركية : نتائج أولية تظهر تقدم بايدن

اقتراع

النتائــج الأولية للانتخابات الأميركيـــة

باي

في استطلاعات الرأي الأمريكي .. بايدن يقترب من خط النهاية