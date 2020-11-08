سي إن إن : صهر ترامب دعاه للاعتراف بنتائــج الانتخابات

الوكيل الإخباري - تواصل صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر، تمع سيد البيت الأبيض ، ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وفق ما أفادت به شبكة "سي إن إن" .

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ونقلت "سي إن إن" فجر اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وعلى الرغم من تأكيد الإحصاءات فوز بايدن وتهنئة عشرات زعماء العالم له بالانتصار الانتخابي، رفض ترامب قطعيا الاعتراف بهزيمته، وتعهد باللجوء إلى المحكمة بهدف ضمان "الفرز العادل" لأصوات الناخبين.

المصدر : روسيا اليوم

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