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الثلاثاء، 13-09-2022 03:27 م

شاب سوري يقول إنه تائه في غابات اليونان ويناشد بمساعدته-فيديو

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الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوري قال إنه تائه في غابات اليونان، طالبا المساعدة من متابعيه.

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وظهر في مقطع الفيديو شاب قال إنه في إحدى غابات اليونان منذ أيام، مناشدا بمساعدته، حيث قال: "الله يخلصني من هالغابة..غابة اليونان..أرجع سالم غانم إلى ولادي".

وأضاف: "بقي لدي 17% فقط من شحن هاتفي ، ولم أجد طريقة للخروج من هذه الغابة".

وأضاف في مقطع آخر: "أنا فقدت مجموعتي في غابات اليونان منذ 3 أيام ووحيد هنا وبدون طعام.فقط أريد أن يساعدني أحد في الخروج"، مشيرا إلى مكان في الغابة، اعتبر أنه من "الممكن أن يموت فيه".

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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