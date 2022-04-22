الجمعة 22-04-2022
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الجمعة، 22-04-2022 06:16 م

شاهد.. أمطار غزيرة في السعودية وجريان للسيول

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو جريان الأودية بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت مع حبات من البرد التي ملأت الشعاب والأودية، وغطت طريق سديرة شرق الطائف في السعودية.

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وأظهرت مقاطع الفيديو جريان السيول التي عمت وادي وثال قيا، مع بردية طريق السديرة جنوب شرق الطائف، في الوقت الذي وثق فيه المصور محمد الجعيد جريان الأودية، مؤكداً جمال الطبيعة وقت هطول الأمطار على الطائف.


من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد  أن تكون الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: القصيم، حائل، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.

 

 

البيان


 




 

 


 

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