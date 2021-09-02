الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

إغلاق مطعم وتحرير 39 مخالفة بمادبا

لجنة الخدمات في الأعيان تبحث واقع قطاع مربي الأسماك والأحياء البحرية

الحواتمة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية

صُلح عمَّان تضيف وفاة عاشرة لملف قضية مستشفى السلط

القسم القضائي بمستشفى الصحة النفسية يستقبل 72 نزيلاً

مشتركة الأعيان توافق على قانون تطوير الأراضي المجاورة للمغطس

748 مليون دينار عجز الميزان التجاري مع منطقة التجارة الحرة العربية

الطفيلة: إغلاق منشأتين لمخالفتهما أوامر الدفاع رقم 32

1.025 مليون شخص قدموا الى الاردن خلال النصف الاول من 2021

لجنة الاوبئة توضح حول متحوّر 'مو '

الخميس، 02-09-2021 03:59 م

شاهد ...أمطار قياسية تغرق نيويورك بالفيضانات

78-095902-new-york-declares-state-rain-floods_700x400


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ، مساء الأربعاء، بسبب ما سماه "حدثا مناخيا تاريخيا" مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

اضافة اعلان

 

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأميركية أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة، الأربعاء، حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

 

من جانبها، كتبت حاكمة نيويورك كاثي هوشول في تغريدة على تويتر "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة" بعدما أدت آيدا التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

 

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن 5 تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة من غربي فلادلفيا إلى شمال نيوجيرسي.


كما أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي حالة الطوارئ بسبب الإعصار إيدا.
ومنذ الثلاثاء الماضي، غمرت بقايا إعصار أيدا المناطق الممتدة من ولايات ساحل الخليج الأميركية  إلى نيو إنغلاند، بينما ابتعدت العاصفة الاستوائية "كيت" عن شواطئ المحيط الأطلسي، في الوقت الذي يتكون فيه منخفض استوائي آخر قبالة سواحل إفريقيا.

 

 

 

المصدر - لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fbd689ef-0e0c-4c9e-8f6b-72874dcef419

الصحة العالمية: متحور 'مو' مثير للاهتمام لكنه غير مقلق مثل ألفا ودلتا

ف

الهند: 5 وفيات بفيضانات عارمة في ولاية أسام

تركيا

تركيا تعلن إنقاذ 172 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير

نيو

رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار إيدا

613047f44236042489792f6a

جون كيري يحث الصين على اتخاذ خطوات إضافية لمكافحة تلوث المناخ

6130182c4236042489792f50

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

أخبار متعلقة
نيو

رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار إيدا

612587dc11499

أمطار غزيرة تتسبب بمصرع 13 شخصاً على الأقلّ في فنزويلا

8fWZp6FxFCSWDKmF4H0BQ01UY8DECWzcJG8geHri

امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك لأول مرة في التاريخ

Capture

نيويورك.. صاعقة رعدية تضرب مركز التجارة العالمي - شاهد

1

حاكم نيويورك يفرض حالة الطوارئ مع اقتراب إعصار هنري

173-191600-greenland-ice-cap-rain_350x200

للمرة الأولى.. أمطار على الغطاء الجليدي لجزيرة جرينلاند