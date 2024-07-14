شاهد : أول ظهور لترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

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الوكيل الإخباري- شوهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وهو ينزل على سلم طائرته من دون مساعدة بعد هبوطها في ولاية نيوجيرسي في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقًا لمقطع مصور نشرته حملته الانتخابية على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

ويمكن مشاهدة ترامب، الذي كان يرتدي بدلة كحلية اللون وقميصًا أبيض بدون ربطة عنق، وهو ينزل على سلم طائرته فيما كان رجل أمن مسلح متواجدًا في المكان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب في نيوجيرسي حيث سيمضي الليل.

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وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أصيب بجروح في أذنه خلال إطلاق نار أمس السبت على تجمّع انتخابي حاشد، حيث شوهد وقد تلطّخ وجهه بالدم عقب إطلاق النار في بتلر بولاية بنسيلفانيا، فيما قُتل المشتبه به وأحد المارة وأصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة.

 

 

 

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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