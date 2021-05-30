الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 04:32 م

شاهد .. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من ٢٠٠ راكب في اندونيسيا

حريق-سفينة-بحرية


الوكيل الإخباري- كاد حريق شب فجأة أمس السبت في سفينة ركاب إندونيسية، يتسبب بكارثة دموية حين هدد أكثر من 200 شخص، بين ركاب وأفراد طاقمها.

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كانوا على متنها قرب مقاطعة مالوكو الشمالية بالشرق الإندونيسي، إلا أن فرق الإنقاذ أقبلت سريعا ، وفقا لما نقلت الوكالات عن محمد عرفة، مدير عام "وكالة البحث والإنقاذ" المعروفة باسم BASARNA في كبرى مدن إقليم مالوكو، وهي Ternate الساحلية، والبعيدة 9 كيلومترات فقط عن حيث حدث الحريق المفاجئ.

 

22 طفلا، مع 14 فردا من طاقمها من الحريق الذي اندلع في السفينة "كي أم كاريا انداه" في وقت مبكر من الصباح، عندما كانت تصل إلى وجهتها في ميناء سانانا البحري في جزيرة ليمافاتولا بمنطقة كيبولاون سولا، بحسب ما نقلت الوكالات عن أحمد سانجادجي، رئيس وحدة الطوارئ بالوكالة.

وحولت النيران السفينة إلى ما يشبه كتلة من الفحم فوق المياه، إلا أنها لم تغرق، لذلك سيتم قطرها إلى أقرب ميناء، في وقت بدأت السلطات بإجراء تحقيق في الحريق الذي بدأ في غرفة المحركات بعد حوالي 15 دقيقة من مغادرة السفينة للميناء الذي أبحرت منه، وربما هو الذي سيتم اختياره لقطر السفينة إليه.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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