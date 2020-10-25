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الأحد، 25-10-2020 03:26 م

شاهد بالفيديو.. تصرف يثير الجدل لدونالد ترامب وزوجته خلال المناظرة الرئاسية

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الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزوجته ميلانيا، بعد المناظرة الأخيرة التي أجراها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وظهر دونالد ترامب في الفيديو وهو يفلت يد زوجته بشكل غريب، ثم يقوم بدفعها من ظهرها بطريقة أظهرت أن الوضع بينهما ليس على ما يرام.


وتفاعل الكثير مع مقطع الفيديو مؤكدين أن ما ظهر في المقطع، قد يشير إلى تعرض ميلانيا للتعنيف من قبل زوجها، وذلك بسبب قسوة تصرفه معها أمام الشاشات، معلقين أن ما قام به أمام الكاميرات قد يخفي تصرفات أشد عنفًا خلفها.


ودومًا ما تثير علاقة ترامب بزوجته التساؤلات، حيث عادة ما يظهر التوتر بينهما سواء من نظراتهما لبعضهما، أو بسبب ملامح ميلانيا والتي تكشف عادة عن طبيعة مشاعرها تجاه زوجها.

 


شاشة نيوز

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