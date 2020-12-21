الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

دولة عربية جديدة تغلق حدودها

مراجعة صندوق النقد

القارئ الأردني أحمد الزعبي في ذمة الله

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العدوان وآل الزناتي

قرار حكومي هام يترقبه الأردنيون خلال يومين

الملك يصل إلى البحرين

قرار من محكمة أمن الدَّولة بقضية الاعتداء على صالح

قرار حكومي عاجل بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

وزير التربية يحسم الجدل حول قرار عودة الطلبة الى المدارس

الإثنين، 21-12-2020 03:54 م

شاهد بالفيديو.. تعب مفاجئ يوقف نائب أردوغان عن إلقاء كلمته!

1043106544_0_67_3031_1706_1000x541_80_0_0_cdb842a21114d94e1d249cce6cbda80c


الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، يتوقف فيه عن خطابه، وذلك بعد شعوره بالتعب المفاجئ.

اضافة اعلان

ونقلت وسائل الإعلام التركية اللقطات التي تبين توقف فؤاد أوقطاي فجأة عن الكلام أثناء كلمة كان يلقيها، اليوم الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة.

 

وبدا أوقطاي وهو يتلعثم في الكلام وساعده أشخاص محيطون به على النزول من المنصة، لكنه عاد لاحقا إلى القاعة التي كان يلقي فيها الكلمة ووجه الشكر للحاضرين قائلا إنه عانى "تعبا بسيطا".


وتوقف أوقطاي نحو 13 ثانية خلال البث المباشر لكلمته التي توقفت بعد أن هرع أحد أفراد طاقمه إليه مطالبا الآخرين بإحضار طبيب.

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
جو-1-1200x675

بايدن يعتزم تلقي لقاح فيروس كورونا اليوم

816217-الانفجار-البركانى

بركان ضخم يثور في الولايات المتحدة.. صور وفيديو

5fe05d5a4236042627147609

طهران ترد على تصريحات حول حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية

5fe093044c59b73d772e8f55

تركيا.. الحكم بالسجن أكثر من 22 عاما على برلمانية معزولة

الفبر

مصر.. غرامة مالية للجلوس أكثر من 3 دقائق بمحطات المترو

11-198-1200x675

ألمانيا تحث إيران على عدم تفويت فرصة التقارب مع أمريكا

أخبار متعلقة
16085488916994049_M

بالفيديو.. اغتيال مصور أمام منزله في لبنان

Capture

900 مليار دولار لمساعدة الأمريكيين المتضررين من كورونا

1040360927_0_0_4097_2216_1000x541_80_0_0_b47dc64cb90cebb51f74b2ad72c56c0b

إطلاق نار عشوائي يثير الفزع في السعودية.. وتحرك عاجل من الشرطة

1020887356_0_253_2805_1770_1000x541_80_0_0_9475e9702e7dcec3714d9e1048c6ee57

إحباط تفجير عبوة ناسفة وقنابل يدوية بمناطق سكنية في بغداد

image_94

'توجيه أميري عاجل' بشأن فيديو أثار ضجة كبيرة في السعودية

b48fbc18-bc46-430f-90a3-aee0423bf8ac_16x9_1200x676

تركيا تستدعي سفير إيران