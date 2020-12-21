شاهد بالفيديو.. تعب مفاجئ يوقف نائب أردوغان عن إلقاء كلمته!

الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، يتوقف فيه عن خطابه، وذلك بعد شعوره بالتعب المفاجئ.

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ونقلت وسائل الإعلام التركية اللقطات التي تبين توقف فؤاد أوقطاي فجأة عن الكلام أثناء كلمة كان يلقيها، اليوم الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة.

وبدا أوقطاي وهو يتلعثم في الكلام وساعده أشخاص محيطون به على النزول من المنصة، لكنه عاد لاحقا إلى القاعة التي كان يلقي فيها الكلمة ووجه الشكر للحاضرين قائلا إنه عانى "تعبا بسيطا".



وتوقف أوقطاي نحو 13 ثانية خلال البث المباشر لكلمته التي توقفت بعد أن هرع أحد أفراد طاقمه إليه مطالبا الآخرين بإحضار طبيب.





سبوتنيك

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