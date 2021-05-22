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السبت، 22-05-2021 11:32 ص

شاهد بالفيديو - محاولة اعتداء على امام الحرم المكي

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الوكيل الاخباري - كشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها الشرطة السعودية، في مدينة مكة المكرمة، أن الشخص الذي حاول الهجوم على منبر الحرم المكي يعاني من اضطرابات عقلية . 

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وقالت صحيفة "الوطن" السعودية: " إن التحقيقات أفادت بأن مواطن أربعيني، تم ضبطه أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا".


وتم إيقاف الجاني من قبل رجال الأمن بقوة أمن الحرم المكي، وإشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

 

المصدر - سبوتنك 

 

 

 




 

 


 

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