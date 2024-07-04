شاهد : تركي يهدد سعوديين بالسكين في إسطنبول ورد سريع من السفارة السعودية

الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة السعودية في تركيا بيانًا، الأربعاء، بشأن مقطع فيديو متداول للحظة تهديد مواطن تركي لمواطنين سعوديين بسكين.

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وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، قال بيان للسفارة السعودية، إنه "إشارة للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدمًا أداة حادة. تفيد السفارة أن الجهات المختصة التركية متمثلة في شرطة مدينة إسطنبول قبضت على الشخص الذي ظهر في المقطع، وأصدرت بيانًا يحتوي على تفاصيل القبض عليه".



وعبّرت السفارة السعودية عن شكرها للسلطات التركية على سرعة استجابتها، بحسب البيان.



كانت شرطة إسطنبول أعلنت القبض على رجل عمره 43 عامًا، قالت إنه ظهر في الفيديو المتداول، وأنه كان في تلك اللحظة مخمورًا.









هذولا ربعنا. الله يحميهم. تصور خلفك رجل يهدد بسكين وأنت تتمتع بهدوء وكأنك في مسرح في الهواء الطلق… كأنك تبحث عن جرسون ليمنحك قهوة تركية…كيف يمكن لك التعليق على هذا الهدوء والتعاطي مع الموقف.هذولا ربعنا. الله يحميهم. pic.twitter.com/xITGBpRHAi July 2, 2024

سي ان ان