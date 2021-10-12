شاهد.. سقوط طائرة في حي سكني بكاليفورنيا لأسباب مجهولة

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الأمريكية عن سقوط طائرة صغيرة من طراز سيسنا 340A في مدينة سان دييغو الأميركية بولاية كاليفورنيا لأسباب غير معروفة إلى الآن.

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وشهد سكان الحي حادثاً مروعاً، أسفر عن وفاة شخصين على الأقل وتضرر منزلين، وفقا لما أظهرته مقاطع مصورة لما بعد سقوط الطائرة.



بدوره، قال جاستن ماتسوشيتا رئيس كتيبة إدارة الإطفاء في سانتي للصحافيين، إن السلطات لا تعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وفقاً لموقع “Fox5”.



كما أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الطائرة سقطت قرب مدرسة ثانوية بمنطقة سانتي، فيما أعلنت المدرسة أن طلابها بأمان ولم يتعرضوا لأذى.



رابط الفيديو: https://youtu.be/LLzHDCblqQ4

المصدر: القدس

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