الأحد 07-11-2021
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الأحد، 07-11-2021 01:50 م

شاهد.. صور الطائرات المسيرة التي استهدفت منزل الكاظمي

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الوكيل الإخباري-الصورالأولى للطائرات المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الليلة الماضية وفق ما حصلت عليه RT.

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ولم تظهر الصور التي سربها مسؤولون عراقيون، أي معلومات حول مكان تصنيعها أو بأي لغة كتبت عليها معلوماتها.


 


وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق، بأن القوات العراقية رفعت صاروخا لم ينفجر من منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.


وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض الليلة الماضية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

 

روسيا اليوم

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