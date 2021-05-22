شاهد - نيوزيلندا تتضامن بطريقتها الخاصة مع أهالي غزة

الوكيل الإخباري - خاص - قام عدد من المواطنين النيوزيلنديين، اليوم السبت بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، بوقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة وفلسطين إثر تعرضهم للقصف من قبل جيش الاحتلال في الأيام الماضية.

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ووصل " الوكيل الإخباري " عدد من الصور والفيديوهات تظهر النيوزيلنديين مستلقين على الأرض دعما واحتجاجا لأهالي غزة الذين فقدوا منازلهم بسبب القصف.



وقال أحد المواطنين الأردنيين مقيم في نيوزيلندا، إن المتضامنين حثوا على التبرع و تقديم المساعدة لأهالي غزة للمشاركة في إعادة بنائها والمساهمة في إرسال المساعدات والأدوية إلى داخل القطاع.



وأضاف أنه يوجد عدة مسيرات تضامنية في كثير من المدن النيوزيلندية مثل العاصمة ويلينغتون ومدينة أوكلاند بالإضافة إلى كرايستشيرش.







