الإثنين 17-06-2024
الوكيل الاخباري
 

عودة التيار الكهربائي لمخيم البعثة الأردنية بمنى

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المجالي

إسرائيل تعلن سقوط طائرة مسيرة في سوريا

حماس تستنكر حرق الاحتلال مبنى المغادرة بمعبر رفح

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام

اندلاع حريق كبير في عجلون

أول تعليق للأسد بعد إصابة زوجته بالسرطان

10 آلاف مصاب بحاجة للإجلاء العاجل من غزة لتلقي العلاج

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات ثاني أيام العيد

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية بشأن الحجاج

الإثنين، 17-06-2024 04:36 م

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام

Screenshot 2024-06-17 163620


الوكيل الاخباري- هطلت، قبل قليل، أمطار غزيرة على المسجد الحرام، ومتوسطة على مشعر منى.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، تمتد إلى أجزاء من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
571994_5_1718628064

أول تعليق للأسد بعد إصابة زوجته بالسرطان

620241712417790545554

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية بشأن الحجاج

١

وفاة قاض كبير على جبل عرفــات من مصر

٧

الحجاج يستقرون في "منى" في أول أيام التشريق لرمي الجمرات

٣

أين تذهب الجمرات التي يرميها الحجاج؟

666f115d4c59b765742ccfba

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو

أخبار متعلقة
1718553692548

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة