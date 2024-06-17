شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام

الوكيل الاخباري- هطلت، قبل قليل، أمطار غزيرة على المسجد الحرام، ومتوسطة على مشعر منى.



وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، تمتد إلى أجزاء من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

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