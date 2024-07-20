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شرطة بنغلادش تطلق النار على المتظاهرين في دكا

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السبت، 20-07-2024 11:59 ص

شرطة بنغلادش تطلق النار على المتظاهرين في دكا

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الوكيل الإخباري- أطلقت الشرطة في بنغلادش النار بالرصاص الحي على المتظاهرين في العاصمة دكا، اليوم السبت، على ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس في الموقع.

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وأصيب شخص على الأقل وسط تجمع آلاف المحتجين في حي رامبورا السكني، متحدين حظر التجول الذي أعلنته الحكومة ودخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة السبت لمحاولة احتواء الاضطرابات.


ويأتي حظر التجول بعد أكثر الأيام دموية في بنغلادش حتى الآن خلال أسابيع الاحتجاجات، على الرغم من حظر التجمعات العامة، وفقًا للأسوشيتد برس.


وتختلف التقارير حول عدد الأشخاص الذين قتلوا أمس الجمعة، حيث ذكرت قناة سوموي التلفزيونية أن عدد الضحايا بلغ 43 قتيلاً. وشاهد مراسل الأسوشيتد برس 23 جثة في كلية الطب ومستشفى دكا، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد سقطوا جميعهم يوم الجمعة.


وقُتل 22 شخصًا آخرين الخميس، عندما حاول الطلاب المحتجون فرض "إغلاق كامل" للبلاد. كما قُتل العديد من الأشخاص يومي الثلاثاء والأربعاء.


وتمثل الاحتجاجات، التي بدأت قبل أسابيع وتصاعدت بشكل حاد عندما اندلعت أعمال العنف يوم الثلاثاء، أكبر تحدٍ لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة منذ فوزها بفترة ولاية رابعة على التوالي في منصبها بعد الانتخابات في يناير، التي قاطعتها جماعات المعارضة الرئيسية.


سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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