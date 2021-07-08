الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 09:28 ص

شرطة دبي: لا خسائر بشرية بانفجار حاوية شحن

شرة


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عدم وجود ضحايا أو إصابات بشرية بحادث انفجار حاوية على متن سفينة راسية في الرصيف 14 بميناء جبل علي بدبي.

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وقال قائد شرطة دبي اللواء خليفة المري، بتصريحات صحفية الليلة الماضية إن الباخرة كانت "حمولتها 130 حاوية، وبعض الحاويات تحمل موادا قابلة للاشتعال، لكنها خالية من أي مواد مشعة أو متفجرات".


ووقع الانفجار الساعة 11:46 مساء بتوقيت دبي، على متن سفينة من جزر القمر، وأحدث دويا ووميضا قويان، وتجري الجهات المعنية في دولة الإمارات التحقيقات لكشف أسباب الحادث.

 

بترا


 




 

 


 

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