الأحد 25-09-2022
الوكيل الاخباري

شرط وحيد للحصول على الجنسية الروسية.. تعرف عليه

الصفدي يلتقي عددا من الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب

الثقافة تنفي حديث النجار عن "أقليات" في الأردن

إدارة السير: اعتماد الكشف الحسي لتقييم نسبة تظليل المركبات

اجتماع عربي في عمّان الأحد يركز على تعزيز الأمن الغذائي

نصائح هامة للأردنيين الراغبين بالاستثمار في العملات أو الذهب

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد

توقعات بتخفيض أسعار البنزين في الأردن للشهر المقبل

برعاية ولي العهد.. قمة عربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمّان

الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على فنان ويضبط المتهم الرئيسي

السبت، 24-09-2022 11:13 م

شرط وحيد للحصول على الجنسية الروسية.. تعرف عليه

61314403_303


الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمنح جنسية روسيا الاتحادية بصورة استثنائية للأجانب، ممن يلتحقون بالخدمة في الجيش الروسي لعام أو أكثر، ويسقط شرط الإقامة في روسيا عنهم.

اضافة اعلان


وبموجب المرسوم: "سيتمكن الأجانب الملتحقون بالخدمة في الجيش الروسي لعام أو أكثر من التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية دون الحصول على الإقامة بأنواعها في روسيا".


يذكر أن التشريعات السابقة كانت تنص على ضرورة خدمة المواطن الأجنبي خمس سنوات في صفوف الجيش الروسي، قبل تقدمه بطلب الحصول على الجنسية.


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعميم الامتيازات المالية والاجتماعية الممنوحة للمواطنين الروس في صفوف الجيش على الأجانب الراغبين بالخدمة في القوات الروسية، في إطار التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في البلاد مؤخرا. 

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1044547059_263_0_2994_2048_1920x0_80_0_0_4f2421a93711bded9ce90de55ddabf74

وزير الخارجية الصيني يحذر: "سنسحق" من يحاول عرقلة وحدة الصين

image (4)

البرلمان العربي: الاجتهاد المعاصر سلاح رئيس في معركة التنوير

130324134303vorz-jpg

ميقاتي يعلن عن تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

179397Image1

بوتين يوقع قانونا يشدد العقوبات على من يفرون أو يرفضون القتال

1633445158103627600

الفلبين تنوي استيراد الوقود والأسمدة من روسيا

3817619

أمطار غزيرة تقتل 36 شخصاً في شمال الهند

أخبار متعلقة
201731413296464V3

بوتين يتعهد بمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا

image (28)

سفراء أجانب شاركوا في مراسم وداع غورباتشوف

imgid533719

سيناريوهات استخدام روسيا للأسلحة النووية

1024

روسيا: تمديد حظر الطيران جنوب ووسط البلاد

EhlfS

بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشيف

image (28)

أين أوصى رئيس الاتحاد السوفيتي السابق بدفنه؟