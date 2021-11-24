شركات الاتصال السودانية ترفع كافة القيود عن الإنترنت

الوكيل الإخباري- عملت شركات الاتصال السودانية على رفع كافة القيود التي كانت مفروضة على الإنترنت منذ فجر اليوم الأربعاء وفق ما نقلته وسائل إعلام سودانية.

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وقالت صحيفة "الانتباهة" إنه بات بالإمكان استخدام مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "فيسبوك" و"واتساب" وجميع التطبيقات بلا قيود.



وانقطعت خدمة الإنترنت في السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، مع إطاحة الجيش السوداني بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.



وعاد رئيس الوزراء الذي عزله الجيش ووضعه تحت الإقامة الجبرية إلى رئاسة الحكومة السودانية، بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم الأحد مع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.



وشهد السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في الـ25 من الشهر الماضي احتجاجات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

روسيا اليوم