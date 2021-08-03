الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

الأمن يحذر سائقي المركبات من الاستهتار أثناء القيادة

الخارجية تدعو ذوي مواطن إلى مراجعتها لأمر هام

أحداث شهدتها المملكة في أقل من 24 ساعة تشعل مواقع التواصل

روسيا تسجل 22010 إصابة و788 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخصاونة يوعز بتنفيذ التوجيهات الملكية لإصلاح القطاع العام

الملك يشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان الأربعاء

المياه: ضبط اعتداءات على ناقل مزود لفنادق البحر الميت

لجنة الأوبئة لمن يعانون الحساسية : سجلوا على منصة اللقاح

الإعدام شنقا حتى الموت لرجل أحرق زوجته في مأدبا

الأردن الرابع عربيا بعدد وفيات كورونا

الثلاثاء، 03-08-2021 11:03 ص

شركات العمرة بالسعودية تلجأ إلى القضاء لإلغاء غرامات ضخمة

مكة3


الوكيل الإخباري - لجأ عدد كبير من شركات العمرة بالمملكة العربية السعودية إلى القضاء من أجل إلغاء الغرامات المفروضة عليها اقتداء بشركات أخرى نجحت في الحصول على حكم في مثل هذه الحالات.

اضافة اعلان


وتتجه نحو 540 شركة عمرة للجوء إلى القضاء لإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة المفروضة عليها، والمقدرة بنحو ملياري ريال، أسوة بإحدى الشركات التي تسلمت أمس، حكما ابتدائيا بإلغاء الغرامات من الدائرة المعنية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ضد إدارة الوافدين بمديرية الجوازات بمنطقة مكة المكرمة، في قضية ما يسمى بكسر التأشيرة، والتي تسببت في إيقاف عدد من الشركات والمؤسسات المرخصة رسميًا عن العمل منذ عام ونصف وفق صحيفة الوطن.


وأوضحت مصادر وفق صحيفة الوطن السعودية  أن إجمالي مبالغ مخالفات الشركات التي تم تغريمها بكسر التأشيرة تصل بعضها في إحدى الشركات إلى 200 مليون ريال، وأخرى 150 مليون ريال، ويصل إجماليها على الشركات المتضررة نحو ملياري ريال، وتسعى جميع الشركات التي عليها غرامات لرفع دعاوى مماثلة للشركة التي كسبت القضية الخاصة بكسر التأشيرة.


جوازات مكة
واطلعت الصحيفة على نسخة من قرار الحكم الابتدائي للدائرة بإلغاء قرار اللجنة الإدارية بمركز الشميسي بجوازات منطقة مكة المكرمة والمتعلق بإلغاء قرار الغرامات على الشركة التي ربحت القضية.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0b259d9b-08cf-4685-b7d4-6cb78aa2d592

تركيا تواصل مكافحة حرائق الغابات لليوم الـ 6 على التوالي - فيديو

image (2)

شركات العمرة بالسعودية تلجأ إلى القضاء لإلغاء غرامات

6108dd7442360449e617a7d8

بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

6108bfa94236042d9a12ae39

السودان: استمرار تدفق اللاجئين من إثيوبيا

61088d194c59b75de5748955

هزة أرضية في جزر منتاواي الإندونيسية

f

البنتاغون: كل الخيارات متاحة للرد على إيران

أخبار متعلقة
العمرة

السعودية :عودة العمرة للمعتمرين من خارج السعودية بداية شهر آب

1-1452262

محمد بن زايد في الرياض وبن سلمان على رأس مستقبليه

حج

الحجاج يقفون على صعيد عرفات لتأدية الركن الأعظم اليوم

60f515094236043cdb5c244e

سيول تجرف 3 آلاف قطعة أثرية في السعودية - فيديو

w

السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة

60f4017f4c59b7604e066108

وفد وزاري سعودي يزور بغداد غدا الاثنين