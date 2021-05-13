الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 04:31 م

شركات طيران أوروبية تلغي رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي

طيران


الوكيل الإخباري- ألغت شركات طيران كبرى في أوروبا والولايات المتحدة رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي في ظل تدهور الوضع الأمني.

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ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مصادر اسرائيلية، أنه سيتم تعليق رحلات شركتي الطيران دلتا ويونايتد إيرلاينز الأميركيتين ولوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية البريطانية.


وكانت الوكالة قد نقلت في وقت سابق اليوم عن شركة الطيران الوطنية البلجيكية (بروكسل إيرلاين) تأكيدها خفض عدد رحلاتها الجوية المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي .


وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات الجوية القادمة وتحويل هذه الطائرات إلى مطار قرب ايلات في جنوبي الاحتلال الإسرائيلي.

 

بترا


 




 

 


 

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