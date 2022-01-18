شركة بترول أبو ظبي 'أدنوك' تصدر بيانا حول حادث الانفجار في البلاد

الوكيل الإخباري-قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أنه في حوالي الساعة 10 من صباح يوم أمس اندلع حريق في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة "مصفح" بأبوظبي والذي نتج عن الحادث الذي تم الإعلان عنه صباح أمس الاثنين.

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وأضافت الشركة في بيان صدر عنها أمس.. " فور وقوع الحادث سارعت فرق الاستجابة والطوارئ والدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى فريق الاستجابة للطوارئ في أدنوك، إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده".



وأعربت أدنوك عن أسفها لوفاة ثلاثة من العاملين جراء الحادث واصابة ستة آخرين بإصابات طفيفة إلى متوسطة تلقوا العلاج اللازم وحالياً تقوم فرق مختصة بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين جراء الحادث.



وتتقدم أدنوك بأصدق التعازي لعائلات وأقرباء المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للزملاء المصابين وتؤكد بأنها تعمل مع السلطات المختصة لمتابعة التحقيقات لمعرفة وتحديد أسباب الحادث.



وكالة الانباء الاماراتية

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