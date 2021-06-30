شركة تركية تتعاقد مع تونس لتزويدها بعربات مصفحة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "بي إم سي" (BMC)، الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية التركية، عن توقيع اتفاقية لتوريد 46 عربة مصفحة رباعية الدفع، مع وزارة الدفاع التونسية.



وأشارت مصادر إعلام تركية، إلى أن الشركة التركية تعاقدت مع وزارة الدفاع التونسية، لتزويدها بـ 46 عربة مصفحة رباعية الدفع (مضادة للألغام) من نوع "Kirpi"، وتشمل الصفقة توريد 41 مركبة مصفحة للأغراض العسكرية، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف.

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ووفقا للمصادر، من المتوقع أن يتم اكتمال عمليات تسليم العربات المتفق عليها خلال الشهور المقبلة، وسيصل بذلك إجمالي مصفحات "Kirpi" في تونس إلى 92 مركبة.

المصدر: روسيا اليوم