شركة فرنسية تقترح إعادة إعمار مرفأ بيروت خلال 3 سنوات

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية لشحن الحاويات أنها تسعى إلى تطبيق خطة لإعادة إعمار مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات، بغض النظر عن الأزمة السياسية العميقة في لبنان.



وأكد جو دقاق المدير العام لـCMA CGM وهي من أكبر شركات الشحن البحري في العالم في لبنان، أن الخطة التي عرضتها الشركة على لبنان لأول مرة في سبتمبر الماضي تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة جراء الانفجار، فيما تقدر الكلفة الإجمالية لهذه الخطة بما بين 400 و600 مليون دولار.

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وقال دقاق لوكالة "رويترز": "العرض الذي قدمناه ما زال على الطاولة.. مشروعنا واقعي لأن الأمر عاجل".



ولفت إلى أن الحكومة الفرنسية ليست جزء من هذه الخطة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شركات فرنسية ومؤسسات مالية أبدت اهتماما بها وأن الدولة اللبنانية سيكون لها دور في المشروع من خلال شراكة القطاعين الخاص والعام.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب طرح عدد من الشركات الألمانية خطة طموحة أخرى لإعادة إعمار مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به التي تضررت بشدة أيضا جراء الانفجار، وتتراوح تكلفتها بين 5 و15 مليار دولار.

وصرح المدير العام لـ CMA CGM، في معرض تعليقه على المبادرة الألمانية، أنها تركز أكثر على التطوير العقاري طويل المدى لكن شركته مستعدة للإسهام بجزء المرفأ في هذا المشروع إذا طلب منها ذلك.



وذكر دقاق بأن CMA CGM هي مشغل الشحن الرئيسي في مرفأ بيروت وتمثل 60 في المئة من العمل هناك، مشيرا إلى أن تدمير معدات في رصيف الحاويات ضاعف وقت الانتظار للسفن، علاوة على أوجه القصور السابقة في المرفأ.

وأكد دقاق أن الشركة لا تزال مرشحة بالمشاركة مع شركة الشحن الأخرى MSC، ومقرها في سويسرا، للحصول على امتياز إدارة رصيف الحاويات، لافتا إلى ورود أنباء مفادها أن عطاء لإدارة رصيف الحاويات معلق بسبب الأزمة السياسية سيعاد إطلاقه خلال أسبوعين.

المصدر : روسيا اليوم