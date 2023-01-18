الخميس 19-01-2023
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عجلون : إطلاق فعاليات مؤتمر الأمن والسلم المجتمعي
حوارية تناقش دور الشباب في المشاركة السياسية بمركز زها
ترفيع موظفين في وزارة الأوقاف - أسماء
إعلان نتائج امتحان مهنة المحاسبة القـانـونيـة لدورة كانون الأول 2022
أخبار الشركات
أخبار الشركات
"المركزية ياماها" تُقدّم ياماهاMT-03 لعملائها في الأردن بعرضٍ مميز بمناسبة العام الجديد
ناصر العطية يُتوّج بطلًا لرالي داكار الصحراوي في فئة السيارات على متن سيارة تويوتا "هايلكس جي آر"
سامسونج تعلن اعتماد تلفزيوناتها Neo QLED و Lifestyle للعام 2023 كأول شاشات تتوافق مع الإيقاع اليومي للساعة البيولوجية
بازار " سوق كرم " في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
كورونا
كورونا
إكس بي بي 1.5.. متحور جديد من فيروس كورونا
الصين تواجه صعوبة في السيطرة على 'كورونا' بالمناطق الريفية