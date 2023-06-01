الخميس 01-06-2023
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الخميس، 01-06-2023 08:17 ص

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنطلق صاروخا فضائيا للاستطلاع مجددا قريبا

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الوكيل الاخباري - قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، نائب مدير حزب العمال الحاكم، كيم يو جونغ، اليوم الخميس، إن بلادها ستسعى باستمرار لتطوير إطلاق الصواريخ الفضائية، منددة بإدانة الجانب الأميركي لإطلاق الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي أمس الأربعاء.

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وقالت كيم "في رسالة" بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تحت عنوان "لا يمكن لأحد أن ينكر حقنا السيادي لإطلاق صاروخ فضائي.. إن الولايات المتحدة الأميركية أبدت مشاعرها العدوانية ضد جمهوريتنا حول إطلاقنا للصاروخ الفضائي وهو حق الدفاع عن النفس".


وأضافت كيم يو جونغ "إن كان إطلاقنا للصاروخ الفضائي يستحق الإدانة فإن جميع الدول التي أطلقت آلاف من الصواريخ الفضائية ينبغي أن تتعرض للإدانة، وإن مزاعم الولايات المتحدة ليست سوى سفسطة تناقض الذات"، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.


وأشارت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إلى أن الولايات المتحدة تملأ سماء شبه الجزيرة الكورية في هذه الساعة أيضا بالعديد من المركبات الفضائية وطائرات استكشافية مسيرة لمراقبة تحركاتنا، وليس لها حق في انتقاد إطلاقنا للصاروخ الفضائي.


وأكدت بالقول "بكل التأكيد سيتم وضع الصاروخ الفضائي للاستطلاع العسكري في المدار الفضائي قريبا بدقة، لبدء المهمة الموكلة إليه".


يشار الى أن كوريا الشمالية أطلقت أمس الأربعاء صاروخا فضائيا للاستطلاع العسكري لأول مرة غير أنه سقط في البحر الغربي من شبه الجزيرة الكورية لعطل في محرك المرحلة الثانية للصاروخ. سكاي نيوز

 




 

 


 

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