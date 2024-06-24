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الإثنين، 24-06-2024 03:06 م

شقيقة ملك بريطانيا الأميرة آن تتعرض لارتجاج في المخ

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الوكيل الإخباري- أعلن قصر باكنغهام في بيان رسمي أنه تم نقل شقيقة الملك تشارلز الثالث، الأميرة آن، إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع بمنزلها في جلوسيسترشاير، أمس الأحد.

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وعالجت سيارة إسعاف الأميرة في مكان الحادث قبل نقلها إلى مستشفى ساوثميد في بريستول لإجراء الاختبارات المناسبة والعلاج والمراقبة.


وستقيم الأميرة الملكية في مستشفى ساوثميد كإجراء احترازي للمراقبة ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل وسريع.


وبحسب ما ذكرت التقارير الأولية، يُعتقد أن الأميرة أصيبت بسبب حصان، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس. ومن غير المعروف كيف وقع الحادث.
ويتابع الملك مستجدات الحالة الصحية للأميرة، متمنياً لها الشفاء العاجل.







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