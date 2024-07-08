شهيد وإصابات بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الاخباري- استشهد شخص وأصيب آخرون بجروح في ثلاث غارات نفذتها المسيّرات الإسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم الاثنين.

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وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت بأن غارة استهدفت مزرعة ماعز في جزين فجرا، أدت الى استشهاد الراعي ونفوق سبعمئة رأس ماعز.



كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيّارة ودرّاجة ناريّة في بلدة القليلة في قضاء صور فجرا، ما أوقع عدة إصابات نقلت الى المستشفيات.



وكذلك أغارت مسيرة على سهل القليلة، ما أدى إلى إصابة شخصين.



وأضاف المصدر ان الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على طلوسة، وأطلق صاروخا على قبريخا ولكنه لم ينفجر، وكذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات برج الملوك، كفركلا والناقورة بالقذائف المدفعية.