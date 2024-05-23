شهيد و3 إصابات لطلاب في غارة الاحتلال على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم الخميس سيارة على طريق كفردجال - النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد سائقها وإصابة 3 طلاب كانوا داخل باص مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة تسببت باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإخماد الحريق.



