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الخميس، 23-05-2024 09:01 ص

شهيد و3 إصابات لطلاب في غارة الاحتلال على جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- استهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم الخميس سيارة على طريق كفردجال - النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد سائقها وإصابة 3 طلاب كانوا داخل باص مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة تسببت باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإخماد الحريق.

 

 


 




 

 


 

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